Семья с двумя детьми пропала по пути в Ленинградскую область

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Санкт-Петербург, 4 мая. Семья из Петербурга бесследно исчезла по пути из Москвы в направлении северной части Ленинградской области. В автомобиле Range Rover путешествовали четыре человека — 44-летний глава семьи, его 32-летняя жена и двое детей, мальчиков 4 и 6 лет.

2 мая семья выехала из Москвы на собственном автомобиле и направилась в одно из сел Подпорожского района на севере Ленинградской области. Известно, что они успели проехать большую часть пути — в последний раз глава семейства звонил своему отцу из Вологодской области в 19.50. Куда семья поехала после населенного пункта Борисово-Судское в Вологодской области — неизвестно, а прямой дороги между Борисовым-Судским и Подпорожским районом нет.

Прождав до вечера 3-го мая и не дождавшись нового звонка от семьи, 68-летний отец пропавшего мужчины обратился в полицию, сообщает АН «Оперативное прикрытие».