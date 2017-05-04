Русский музей просит у Минкультуры рентген-аппараты для защиты от террористов

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Санкт-Петербург, 4 мая. В рамках усиления антитеррористической безопасности объектов культуры и мест массового скопления людей Русский музей отправил письмо в министерство культуры России с просьбой о финансировании приобретения аппаратов рентгена.

На данный момент в Русском музее продолжают укреплять безопасность. После 3 апреля сотрудникам были прочтены лекции, проведены занятия. Музей периодически проводит проверку безопасности, выясняя насколько быстро сотрудники могут обнаружить безнадзорные предметы. Также укрепляются чердачные помещения здания.

У музея заключен договор с частным охранным предприятием, сотрудники которого, как правило, бывшие сотрудники правоохранительных органов и военные. Входы оборудованы дополнительными металлоискателями.

В марте представители Русского музея сообщили, что готовят выставку знаменитого баталиста Василя Верещагина.