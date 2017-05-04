Падение смертности, новое оружие и лекарства: кабмин отчитался о майских указах Путина

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Москва, 4 мая. Правительство России отчиталось о выполнении майских указов президента России Владимира Путина, подписанных им в 2012 году. Отчет, опубликованный сегодня на официальном сайте кабмина, охватывает 11 направлений экономической, социальной, оборонной и государственной политики.

Всего в указах главы государства содержалось 218 поручений. Так в сфере экономики и ЖКХ был принят ряд федеральных законов и правовых актов по обеспечению стратегического планирования. В рамках реализации дорожных карт национальной предпринимательской инициативы одобрены 88 федеральных законов и свыше 470 правовых актов.

Пакет базовых документов приняли и в рамках выполнения указа об обеспечении россиян доступным жильем. Продолжилась работа по расселению аварийного фонда. По данным правительства, в минувшем году было расселено 2672,93 тыс. кв. метров, на которых проживали 169,23 тыс. наших сограждан. В период с 2014 по 2016 годы расселено 8,04 млн кв. метров, на которых проживали 513,64 тыс. человек.

В отчете по социальной политике правительство сообщило о падении показателей смертности, регистрации 14 новых импортозамещающих лекарств и еще 16 фармакологических заводов.

При этом в правительстве отметили снижение уровня рождаемости, но подчеркнули, что продолжают разрабатывать меры по исправлению негативной тенденции. Среди них, материнский капитал и единовременная денежная выплата на третьего ребенка.

В сфере образования и науки кабмин заявил о росте финансирования фундаментальных исследований.

Сообщается также о регистрации 1004 профессиональных стандартов, а также новом порядке начисления пенсий россиянам.

Рассказали в кабмине и о совершенствовании военной службы, развитии ВС РФ и модернизации оборонно-промышленного комплекса. Так, по состоянию на 7 апреля 2017 года в России 12 поручений по созданию ключевых элементов вооружения, военной и специальной техники нового поколения.

Выросло в стране число контрактников. По данным на 1 января нового года укомплектовано 383,8 тыс. воинских должностей.

Совершенствуется и система госуправления в стране, расширена сеть МФЦ, приняты законы о повышении качестве госуслуг. Напомнили в кабмине об утвержденной в 2016 году госпрограмме "Реализация государственной национальной политики". Ее финансирование до 2025 года составит 25,98 млрд рублей, в этом году сумма выделенных средств составит 2,49 млрд рублей.

В сфере внешней политики правительство занимается фомированием обширного массива нормативных правовых актов, охватывающих весь спектр направлений внешнеполитической деятельности.

Кроме того, была принята Концепция укрепления ресурсного и кадрового потенциала системы МИД, МЭР и Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

