Все делегации будут участвовать в пленарном заседании по Сирии в Астане

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Астана, 4 мая. Все стороны переговорного процесса по урегулированию в Сирийской Арабской Республике будут участвовать в пленарном заседании в Астане. Об этом в четверг сообщил начальник пресс-службы внешнеполитического ведомства Казахстана Ануар Жайнаков.

По его словам, в четверг, 4 мая, в 16.00 (13.00 по московскому времени) состоится пленарное заседание, в котором примут участие, по предварительным данным, все участники переговорного процесса.

Напомним, в столице Казахстана проходит четвертый раунд переговоров по Сирии.