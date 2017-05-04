Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Все делегации будут участвовать в пленарном заседании по Сирии в Астане

Все делегации будут участвовать в пленарном заседании по Сирии в Астане

11:06  4 Мая 2017
478

Все делегации будут участвовать в пленарном заседании по Сирии в Астане

Астана, 4 мая. Все стороны переговорного процесса по урегулированию в Сирийской Арабской Республике будут участвовать в пленарном заседании в Астане. Об этом в четверг сообщил начальник пресс-службы внешнеполитического ведомства Казахстана Ануар Жайнаков. 

По его словам, в четверг, 4 мая, в 16.00 (13.00 по московскому времени) состоится пленарное заседание, в котором примут участие, по предварительным данным, все участники переговорного процесса.

Напомним, в столице Казахстана проходит четвертый раунд переговоров по Сирии. 

#сирия #казахстан #астана
Дана Балан
Комментарии
Новости партнеров