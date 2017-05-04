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Общество
Минобороны показало первую репетицию воздушной части Парада Победы из центра событий

Минобороны показало первую репетицию воздушной части Парада Победы из центра событий

11:15  4 Мая 2017
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Минобороны показало первую репетицию воздушной части Парада Победы из центра событий

Москва, 4 мая. Министерство обороны РФ запустило стрим-трансляцию с тренировки воздушной части Парада Победы в своей официальной группе в соцсети «Одноклассники». Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

Пользователям соцсети предоставили уникальную возможность увидеть военный парад глазами пилота вертолета Ми-8АМТШ ВКС РФ, который пролетит над Красной площадью. На сайте Минобороны уточняется, что воздушную часть парада откроет строй армейской авиации, в составе которого есть транспортные вертолеты Ми-26 и Ми-8АМТШ и ударные Ми-28Н, Ка-52 и Ми-35М. С полным перечнем воздушных судов, которые пролетят над Красной площадью в Москве, можно ознакомиться на портале военного ведомства.

Ранее сообщалось, что в Москве до 9 мая закрыли для посетителей Красную площадь из-за организации подготовительных мероприятий по случаю празднования Дня Победы. Кроме того, 4, 7 и 9 мая вводятся ограничения на работу московских аэропортов во время репетиций и проведения воздушной части Парада Победы

Алексей Громов
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