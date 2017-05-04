Ирак: в пустыне провинции Анбар погибли десятки семей беженцев

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Рамади, 4 мая. Беженцы из провинции Анбар сотнями гибнут в пустынных районах, сообщают представители суннитских племен Ирака.

Целые семьи пытаются выбраться из районов Ирака, контролируемых боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России). Часто их путь лежит через пустыню в 350 километров, которая граничит с Сирией и Турцией. Практически никому из беженцев не удается ее пересечь, семьи гибнут от голода и холода или от оружия игиловцев. Боевики казнят каждого, кто пытается уйти на территории, подконтрольные правительственным войскам.

Сунниты обратились к премьер-министру Ирака с просьбой освободить соседний район Аль-Каим для того, чтобы спасти оставшихся в пустыне беженцев. Ранее правозащитники сообщили, что во время военной операции по освобождению Анбара и Ниневии без вести пропало более тысячи человек.

* Организация запрещена на территории РФ.