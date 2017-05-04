Суд в Киеве перенес заседание по делу об обвинении Януковича в госизмене

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Киев, 4 мая. Оболонский районный суд Киева объявил перерыв в подготовительном заседании по уголовному делу в отношении бывшего украинского президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене, до 10.00 18 мая

По словам председательствующего судьми Владислава Девятко, заседание было перенесено, чтобы обеспечить возможность участия Януковича в режиме видеоконференции.

«Это решение принято для реализации сторонами своих прав присутствовать в судебном заседании, как того требует ЕСПЧ, решение которого обязательно для любого суда на Украине», — пояснил он.

Ранее Международная организация уголовной полиции (Интерпол) сняла с розыска экс-главу администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрея Клюева. В украинской прокуратуре заявили, что данное решение Интерпола будет обжаловано. Сам же Янукович подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на действия Киева.