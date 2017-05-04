Женщина погибла, выпав из окна больницы в Свердловской области

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Екатеринбург, 4 мая. В ночь на четверг пациентка больницы города Ревда в Свердловской области скончалась, упав с высоты пятого этажа. ЧП произошло ночью, женщина выпала из окна процедурного кабинета.

В настоящее время прокуратура организовала проверку по факту ее гибели.

По предварительным данным, ночью из окна процедурного кабинета на 5-м этаже здания городской больницы выпала 54-летняя пациентка. От полученных травм она скончалась на месте. Установлено, что в больнице погибшая находилась на стационарном лечении.

«Прокуратура проверит исполнение федерального законодательства об основах охраны здоровья граждан в деятельности больницы. В частности, будет дана правовая оценка факту свободного передвижения пациентки ночью по специализированным помещениям. Также специалисты оценят качество медпомощи женщине как во время лечения, так и после падения», — сообщили в ведомстве.

Следственный комитет проводит доследственную проверку.