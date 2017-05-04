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Экономика
Акции АФК «Система» рухнули на торгах до двухлетнего минимума

Акции АФК «Система» рухнули на торгах до двухлетнего минимума

10:49  4 Мая 2017
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Акции АФК «Система» рухнули на торгах до двухлетнего минимума

Москва, 4 мая. Акции АФК «Система» снова начали падать после краткосрочного роста на открытии торгов и достигли предельного минимума с февраля 2015 года. Об этом в четверг говорят данные Московской биржи.

Отмечается, что в 10.20 по московскому времени курс акций АФК «Система» падает на 2,2% и составляет 13,75 руб. за бумагу. Последний раз акции торговались на таких отметках зимой два года назад. 

Напомним, в минувшую среду акции «Системы» рухнули практически на 37% в условиях подачи иска «Роснефти» и «Башнефти» на общую сумму 106,6 млрд руб.

#афк #торги #биржа #котировки
Дана Балан
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