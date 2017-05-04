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Россия
Минобороны РФ отреагировало на слухи о подъеме «секретной аппаратуры» с «Лимана»

Минобороны РФ отреагировало на слухи о подъеме «секретной аппаратуры» с «Лимана»

11:38  4 Мая 2017
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Минобороны РФ отреагировало на слухи о подъеме «секретной аппаратуры» с «Лимана»

Москва, 4 мая. Данные о подъеме «секретной аппаратуры» с разведывательного судна Черноморского флота «Лиман», которое затонуло после столкновения с другим судном в Черном море, опровергли в министерстве обороны России. По данным военного ведомства, все необходимое уже было демонтировано.

Как говорится в релизе Минобороны, сообщения о якобы продолжающемся подъеме с «Лимана» «секретной аппаратуры» является дилетантскими вымыслами, не соответствующими действительности.

Напомним, 27 апреля в юго-западной части Черного моря корабль «Лиман» столкнулся с судном «Ашот-7» и получил пробоину. Все моряки были спасены и доставлены самолетом военно-транспортной авиации в Россию.

#минобороны #лиман
Тимур Румянцев
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