Электрички на Белорусском направлении МЖД идут с опозданиями

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Москва, 4 мая. Движение поездов на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) осложнено из-за ремонтных работ, которые проводятся на Савеловской линии. По этой причине некоторые электрички следуют с отставанием графика. Железнодорожники стараются сократить задержку.

Об этом сегодня пишет РИАМО со ссылкой на представителя пресс-службы МЖД.

«На Белорусском направлении идут с задержками несколько электричек из-за ремонтных работ на Савеловском направлении. То есть это диаметральные электрички, которые с Белорусского переходят на Савеловское направление», — цитирует агентство своего собеседника.

Кроме того, изменился график следования и некоторых пригородных поездов на Савеловском направлении в сторону столицы. Их интервал движения увеличился также в связи с проводимыми на этой ветке работами.