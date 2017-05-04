Сенатор Клишас: Продление санкций не остановит экономический рост России

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Москва, 4 мая. Продление санкций в отношении России не остановит экономический рост России и не окажет существенного влияния на ситуацию в стране, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Нам удалось преодолеть возникшие поначалу трудности и значительно минимизировать негативные последствия западных санкций», — сказал сенатор об очередном продлении санкций в отношении РФ. Сенатор заметил, что Россия сохранила макроэкономическую стабильность, выполняет все соцобязательства, сообщает ТАСС.

Клишас, тем не менее, заметил, что навязанная России логика санкционного противостояния в целом негативно влияет как на российскую, так и на западную экономику. При этом замечены количественные потери сторон и «качественное долговременное ухудшение общей торгово-экономической ситуации в Европе». Клишас заметил, что создаются искусственные препятствия для развития торговых отношений между государствами.