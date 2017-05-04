ИГИЛ отправило более десяти смертников на базы курдов в провинции Хасака

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Шадаади, 4 мая. Базы «Сирийских демократических сил» были атакованы 16 смертниками «Ингимаси» с поясами шахидов.

Отряд специального назначения «Ингимаси» террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) провел ряд диверсий в тылах курдского ополчения. Атаки смертников были призваны исправить положение ИГИЛ* в провинции Хасака. Подконтрольные джихадистам СМИ сообщают, что 16 смертников с поясами шахидов и рюкзаками, полными взрывчатки, атаковали две военные базы в 10 километрах от передовой. Предварительно боевики нанесли ракетные удары по позициям курдов.

По заявлению террористов все атаки завершились успешно, погибли десятки курдов, однако «Сирийские демократические силы сообщили», что жертвами «Ингимаси» стали только мирные жители. Курды предоставили видеозапись, на кадрах которой один из боевиков пытается прорваться к блокпосту, однако попадает под обстрел и прячется в укрытие, после чего следует взрыв.

* Организация запрещена на территории РФ.