Залежи алмазов в 20 млн карат обнаружили в Ленобласти и Карелии

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Санкт-Петербург, 4 мая. В Ленинградской области и Карелии специалисты обнаружили залежи алмазов почти на 20 млн карат. Эти алмазы непригодны для создания ювелирных украшений, однако их можно использовать в промышленности.

По данным составленных геологами карт Подпорожской площади, в недрах земли на территории Лодейнопольского и Подпорожского районов Ленобласти и Карелии могут находиться залежи алмазов в количестве 19,8 млн карат. Общая площадь алмазоносного «кимберлитового куста» составляет 8 тыс. квадратных километров, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу Росгеологии.

Речь идет о технических алмазах, поэтому украшения из них сделать нельзя Однако они могут пригодиться для изготовления инструментов для камнеобработки, тонкой проволоки, сувенирной продукции и др.