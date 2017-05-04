Легенда «Локомотива» Лоськов проведет прощальный матч 13 мая

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Санкт-Петербург, 4 мая. Руководство и тренерский штаб «Локомотива» определились с датой проведения прощального матча легенды «железнодорожников» Дмитрия Лоськова.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, клуб рассматривал два варианта: выпустить полузащитника, зимой заявленного как играющего тренера, в матче с «Оренбургом» 13 мая или во встрече с «Зенитом» в последнем туре чемпионата страны 20 мая. По словам источника, в результате было принято решение провести официальные проводы 43-летней легенды «Локомотива» в игре с «Оренбургом». Сообщается также, что официально об этом будет объявлено после матча следующего тура чемпионата с «Анжи».

Лоськов выступал за «Локомотив» с 1997 года. В 2007 он покинул «железнодорожников», став игроком «Сатурна». В 2010 году футболист вернулся в московский клуб, за который провел последний матч в 2013 году. С 2016-го входит в тренерский штаб основного состава. За время выступления за «Локомотив» Лоськов провел 421 матч во всех турнирах и забил 128 голов. При его непосредственном участии клуб дважды выигрывал чемпионат России, четрые раза становился обладателем кубка страны, по три раза выигрывал серебряные и бронзовые медали чемпионата. В составе «Локомотива» Лоськов дважды признавался лучшим футболистом страны и десять раз включался в список 33 лучших игроков по итогам сезона.