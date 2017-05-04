Стало известно, когда две новинки Hyundai приедут в Россию

В закладки

Скопировать

Сеул, 4 мая. Исполнительный директор автомобильной компании Hyundai в СНГ Алексей Калицев рассказал, когда на российском рынке появятся новинки Sonata и i30.

По его словам, первым в России появится хэтчбек i30, начало продаж которого ожидается летом текущего года. На сегодняшний день представители корейского концерна окончательно не решили — выпускать ли на российский рынок заряженную версию i30N. Вот только предположительные даты появления этого авто держатся в строжайшем секрете.

Отметим, что обновленная Hyundai Sonata появится на рынке грядущей осенью.

Стоит напомнить, что i30 будет представлена в трех комплектациях с моторами от 1,0 до 1,4 литра с максимальной мощностью 140 лошадиных сил. Что касается обновленной Sonata, то она будет оснащена 2-литровым двигателем с мощностью 245 лошадиных сил. Известно, что концерн подготовит и другие комплектации.