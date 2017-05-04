Появилась новая версия авиационного инцидента над Бангкоком

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Москва, 4 марта. Росавиация создала комиссию по расследованию авиационного инцидента рейса Москва — Бангкок. Для того, чтобы установить почему возникла «болтанка», из-за которой серьезные травмы получили 27 пассажиров рейса, будет изъята вся предполетная документация с навигационными картами, а также бортовые самописцы.

По мнению независимых экспертов, которые отрицают наличие турбулентность чистого неба, самолет мог пролетать «вблизи» грозовой облачности. Согласно федеральным навигационным правилам производства полетов нельзя приближаться ближе 30 километров к кучево-дождевому облаку, либо пролетать над ним ниже, чем 500 метров. Если же между облаками – то не менее 50 километров. Визуально это заметить невозможно – кажется, что небо чистое. Однако. в атмосфере происходят «опасные» явления даже на таких огромных расстояниях. Если самолет оказался ближе к облаку, чем прописано, то он может попасть в «воронку» образованную облачностью.

Но в любом случае, кучево-дождевые облака должны быть указаны в навигационной карте. Всего же насчитывается порядка 220 параметров атмосферы, которые влияют на эшелон полета, режим и аэродинамику самолета. Современная компьютерная техника все эти параметры просчитывает и выдает пилоту в виде бюллетеня.