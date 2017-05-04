Донбасс: ВСУ обстреляли ДНР из танков и реактивной артиллерии

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Донецк, 4 мая. Украинская армия обстреляла территорию Донецкой народной республики из реактивной артиллерии. По информации оперативного командования ДНР, ВСУ 56 раз нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки.

Как сообщили в командовании, противник применял гранатометы, ПТУР, БТР, БМП, минометы, танки, артиллерию и РСЗО. 17 населенных пунктов оказались под огнем украинских военных, добавили в командовании.

Напомним, ранее сообщалось, что населенный пункт Спартак в пригороде Ясиноватой попал под обстрел со стороны украинской армии.