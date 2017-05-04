Билет в ИГ: ФБР «завербовало» студентов из США, чтобы арестовать как исламистов

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Нью-Йорк, 4 мая. Двое американских студентов — мусульманская семейная пара — оказались в 2015 году на скамье подсудимых и получили крупные сроки за то, что собирались уехать на Ближний Восток и стать членами запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»*. Как выяснили корреспонденты The Atlantic в 2017 году, молодой человек по имени Мухаммад Дахалла и его невеста Джейлин Янг никогда не общались с вербовщиками безжалостных исламских террористов — они подверглись радикализации, общаясь с агентами ФБР в Интернете.

Выяснив, что молодые люди подумывали о том, чтобы стать «воином Аллаха и его примерной женой», агенты на протяжении трех месяцев общались с ними, наблюдая, как их решимость присоединиться к террористической группировке крепнет. Как утверждают агенты ФБР, контактировавшие с The Atlantic, «наши люди неоднократно предлагали подсудимым отказаться от своих планов». Вероятно, «вербовщики» были не достаточно убедительны — молодые люди были арестованы в аэропорту и приговорены к 8 и 12 годам тюремного заключения — Джейлин Янг сочли «организатором террористической ячейки» и дали больший срок.

* Организация запрещена на территории РФ.