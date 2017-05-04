Путин: Молодежь оценила преимущества здорового образа жизни

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Москва, 4 мая. Интерес российской молодежи к занятиям спорта и стремлению к здоровому образу жизни существенно вырос. Об этом говорится в приветственной телеграмме, которая направлена президентом РФ Владимиром Путиным в адрес участников VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги, который подошел к финальному этапу. Во многом такой положительной динамике способствует проведение соревнований, организованных Лигой, подчеркнул глава государства.

«Наша страна всегда славилась хоккейной школой и ее победными традициями. В основе такого успеха была, без сомнения, большая популярность и востребованность массового спорта, мощная система отбора и подготовки талантливых игроков», — говорится в телеграмме.

Фестиваль проводится уже в шестой раз, и с каждым годом число его участников увеличивается, отметил Путин. Добавим, что финал соревнований проходит в эти дни в Сочи. Для участия в фестивале было заявлено 155 команд со всех уголков страны.