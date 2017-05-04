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Спорт
Очнулся — гипс: Кадыров рассказал, как сыграл в футбол с бойцами СОБР

Очнулся — гипс: Кадыров рассказал, как сыграл в футбол с бойцами СОБР

11:47  4 Мая 2017
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Очнулся — гипс: Кадыров рассказал, как сыграл в футбол с бойцами СОБР

Грозный, 4 мая. Глава Чечни Рамзан Кадыров получил травму во время футбольного матча с бойцами СОБР «Терек». Фото пострадавшего политика уже появились в его личном Instagram.

Инцидент произошел накануне вечером. По словам самого Кадырова, на этот раз собровцы выбрали неожиданную тактику: «неожиданно навалились и сбили с ног». «Встал и, как говорил Андрей Миронов, в гипсе!!!» — добавил он.

Очнулся — гипс: Кадыров рассказал, как сыграл в футбол с бойцами СОБР

Как отмечает Инфореактор, Кадыров встречается с сотрудниками СОБРа на футбольном поле достаточно часто, но травму во время матча с ними получил впервые.

#кадыров
Ярослава Замысловатова
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