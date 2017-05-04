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Грозный, 4 мая. Глава Чечни Рамзан Кадыров получил травму во время футбольного матча с бойцами СОБР «Терек». Фото пострадавшего политика уже появились в его личном Instagram.

Инцидент произошел накануне вечером. По словам самого Кадырова, на этот раз собровцы выбрали неожиданную тактику: «неожиданно навалились и сбили с ног». «Встал и, как говорил Андрей Миронов, в гипсе!!!» — добавил он.

Как отмечает Инфореактор, Кадыров встречается с сотрудниками СОБРа на футбольном поле достаточно часто, но травму во время матча с ними получил впервые.