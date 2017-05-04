Абхаз и Захар Прилепин объяснили, почему Питеру нужен Музей Новороссии. ФАН-ТВ

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Судьба Музея Новороссии в Петербурге по-прежнему остается под вопросом. После того как его закрыли и опечатали 28 января (что явилось следствием определенной провокации – по крайней мере, так ее расценивают руководители музея), Герман Владимиров находится в поиске нового помещения для своего детища: ситуация ждет разрешения со дня на день. На данный момент экспонаты Музея вывезены с улицы Декабристов и укрыты в надежном месте. Однако, сохранить удалось не все из них – некоторые просто не поддаются транспортировке. Тем не менее, идейные вдохновители проекта не теряют надежды, что Музей удастся восстановить, и он вновь заработает по новому адресу. А возможно, и под новым названием – например, Музей воинской доблести Донбасса. А пока известный писатель Захар Прилепин и один из донецких командиров ополчения, действующий под позывным «Абхаз», поделились с ФАН-ТВ свои мнением о том, почему музей, посвященный гражданской войне в Донбассе, все-таки должен существовать на берегах Невы.

Ахра Авидзба, он же Абхаз – один из руководителей донецкого народного ополчения, командир подразделения «Пятнашка», обладатель звания Герой ДНР. Он давно следит за непростой судьбой Музея Новороссии в Санкт-Петербурге. В эксклюзивном интервью ФАН-ТВ он рассказал, почему, по его мнению, такой музей просто обязан существовать в Северной столице России.

«Музей Новороссии, наверное, играет ту роль – доносить истину, которая здесь происходит, – говорит Абхаз. – Не живет он слухами: их частые приезды сюда (в Донбасс – прим.ред.) дают им возможность более объективно и лольно к этому подходить. Потому что объективность в том и заключается, что они видят, что здесь происходит. А лояльность – в том, что они подтверждают свои чаяния, приехав и увидев: то, что их сюда привело, – то здесь реально и происходит.

Помню, когда наш донецкий парнишка записал песню «На крови», они сделали два таких концерта и позволили ему спеть свою песню (и даже не одну песню из тех, что он записал), посвященную войне и происходящему здесь, в Донецком крае. У него песня заключалась в [сравнении], как раньше было в Донецке и как сейчас. Его чаяния там были услышаны – с помощью Музея Новороссии. Он передал туда наше знамя, оно там у них висит в музее, и неоднократно по фотографиям из этого музея мы наблюдали, что оно там висит, наряду с остальными флагами.

Они наблюдают символику, осколки, чтобы люди реально видели, с чем здесь сталкивается население. Пусть они (Музей Новороссии – прим. ред.) помогают, собирают сюда нам помощь в Питер, да и не только в Питере. Они сюда ее привозят, здесь ее адресно отдают, потому что они уже со всеми знакомы, все их знают… Их помощь заключается, в основном, в том, чтобы истину нести. СМИ показывают обстрелы и то, что необходимо. А они (музей – прим. ред.) зачастую фотографиями доносят взгляды людей, живущих в этом крае, мысли людей, то боевое содружество, которое здесь сформировалось, все шевроны… Они их там фиксируют. Поэтому – большая благодарность им от нас за то, что они еще в пылу конфликта создали этот музей и насыщают его. Что-то забудется, что-то потеряется – а чем раньше начнешь собирать, тем больше сохранишь, тем больше будут потом вспоминать и чтить.

Мы передали Музею основной наш вклад: он символизирует 15 бойцов, которые сюда прибыли. Мы в историю нашего шеврона заложили нашу боль. Это, царствие небесное, и Таран – черная звезда ему посвящена… После этого у нас еще погиб Электрик, – Абхаз вспоминает своих погибших товарищей. – И вот это основное, что есть, мы туда передали. Да, еще мы туда писали. Потому что «Пятнашка» – это многостороннее подразделение, и мы в своем подразделении многих бойцов воспитали и в другие подразделения направили, чтобы дух все-таки был посильнее. Поэтому там описание не только наших бойцов, нашего подразделения – там хватает всего, именно касающегося нас. Мы с Германом и с остальными ребятами контактировали, они у нас в гостях бывали, и наши общие фотографии – всё это в музее хранится».

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Писатель, философ, публицист Захар Прилепин, который так же известен своей активной поддержкой народа Донбасса в гражданской войне на юго-востоке Украины, в интервью ФАН-ТВ тоже обозначил свое мнение относительно Музея Новороссии – под каким бы названием он ни существовал.

«На самом деле, это больше, чем Музей Новороссии, потому что огромная работа, которая проделана его создателями, – она важна для нас. На Донбассе задаются этим вопросом: насколько значимы для России эти события? Они так же для нас святы, как и для вас. И в этой сиюминутной и скоротечной зачастую жизни кажется иногда, что успеется: потом мы соберем все эти архивы, документируем, запомним, не забудем, не простим… Но так быстро всё сменяется, что какие-то очень важные вещи не успевают люди «подобрать».

А потом, это помогает не только с исторической точки зрения. Потому что, конечно же, этим будут заниматься историки – и уже занимаются. Этим будут заниматься – как в советские времена говорили: юноши будущих времен будут смотреть на это с восторгом и будут учиться делать жизнь с героев Донбасса. И то, что ребята собрали эту огромную экспозицию, – за это, конечно, им огромный поклон. Потому что здесь, конечно, было не совсем до этого.

Я желаю им всяческой удачи и думаю, что там появятся какие-то новые экспонаты, связанные не только с данной территорией Донбасса, но и с некоторыми другими территориями, которые важны и дороги. Музей будет расширяться, и дети – школьники всей России – будут приезжать, смотреть, удивлять, радоваться и восхищаться этим удивительным подвигом, совершенным народом Донбасса и народом России».

Тем временем, директор Музея Новороссии Герман Владимиров объяснил ФАН-ТВ, что в настоящее время ведутся переговоры насчет нового помещения для музея. Есть надежда, что экспонаты, переехав по новому адресу, уже останутся там на долгое время.

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