Дочь Майкла Джексона дебютирует в фильме с голливудскими звездами

В закладки

Скопировать

Нью-Йорк, 4 мая. Дочь короля поп-музыки Майкла Джексона впервые сыграет в полнометражном художественном фильме. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

19-летняя Пэрис Джексон сыграет в комедийном триллере вместе с такими голливудскими звездами, как Шарлиз Терон, Дэвид Ойелоуо, Аманда Сайфрид. Отмечается, что пока ничего неизвестно о названии картины.

По задумке режиссера, предприниматель приезжает в Мексику и неожиданным образом сталкивается с наркобаронами, киллерами и ФБР.

Напомним, ранее стало известно, что Джексон подписала соглашение с модельным агентством IMG Models. Кроме того, дочь обладателя 15 статуэток «Грэмми» снимется в телевизионном сериале «Звезда».