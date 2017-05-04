Сирия: курды окончательно зачистили от остатков ИГ город Табка в провинции Ракка

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Табка, 4 мая. Курдские ополченцы уничтожили последние опорные пункты и снайперские гнезда игиловцев в городе Табка.

Военные источники сообщают, что «Сирийские демократические силы», состоящие из курдского ополчения, еще два дня назад контролировали 90% территории города. Боевики террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) держались в трех районах и на участке плотины Табка.

После зачистки курды установили в городе блокпосты. Игиловцы отступили в район Вахды, где расположен населенный пункт Ибад, электростанция и дамба, после чего попытались прорваться в направлении Ракки. Курды отразили нападение, военные источники сообщают, что при штурме Табки ополченцы потеряли порядка 450 бойцов.

* Организация запрещена на территории РФ.