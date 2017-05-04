Астана: документ о зонах деэскалации в Сирии практически согласован

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Астана, 4 мая. Документ по четырем зонам безопасности в Сирии почти согласован. Страны-гаранты перемирия в САР имеют разногласия только по одному пункту, сообщил источник в одной из делегаций на переговорах в Астане.

«Работа еще продолжается. Он почти готов, дискуссии идут лишь по одному пункту», — пояснил собеседник РИА Новости.

Также источник агентства выразил надежду, что документ по зонам безопасности утвердят сегодня, 4 мая. «Процентов на 98–99 будет (подписан. — Прим. ФАН)», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что создание зон безопасности в Сирии должно привести к укреплению режима перемирия в стране. При этом он подчеркнул, что военная авиация не станет действовать в этих зонах, но только при условии, что там будет соблюдаться режим прекращения огня.