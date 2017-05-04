Причин для тревоги нет: в Лондоне объяснили экстренное совещание в Букингемском дворце

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Лондон, 4 мая. Представитель Букингемского дворца заявил, что экстренное совещание по инициативе королевского дома Великобритании действительно было, но нет никаких причин для беспокойства насчет здоровья королевы Елизаветы и ее супруга принца Филипа, сообщает Associated Press.

«Королевский дом созвал экстренное совещание, но нет причин для беспокойства», — заявил представитель монаршего дома Британии.

Ранее сотрудникам королевских резиденций по всей Британии было отдано распоряжение срочно прибыть в Лондон на спецсовещание. Пошли слухи о том, что это может быть связано с ухудшением самочувствия 91-летней королевы Елизаветы и 95-летнего принца Филипа. Тем не менее, источник, знакомый с положением дел в семье Виндзоров, заметил, что причин для тревоги нет.

В четверг запланировано одно мероприятие с участием Елизаветы и Филипа. Это церемония вручения ордена «За заслуги» в часовне лондонского дворца Сен-Джеймс, находящегося рядом с Букингемским дворцом. Мероприятие пройдет в 13.30 по московскому времени.