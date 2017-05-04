Маккейн не сдается: сенатор готов искать «другие пути» для введения санкций против России

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Вашингтон, 4 мая. Известный своей антироссийской риторикой сенатор-республиканец Джон Маккейн сообщил, что он и его коллеги займутся поиском «других путей» введения новых санкций в отношении Российской Федерации. По его словам, он и его коллеги, включая сенатора Линдси Грэма, приложат все усилия для этого.

«Мы будем рассматривать другие варианты, в том числе в рамках Сенатского комитета по делам вооруженных сил», — цитирует издание The Hill слова сенатора.

Ранее сообщалось, что в Сенате США могут добавить антироссийские санкции к законопроекту об усилении финансовых ограничений в отношении Ирана.

Накануне стало известно, что инициативная группа сенаторов США разрабатывает законопроект о введении ограничений против Венесуэлы, которые могут коснуться и России.