Харатьян попал в базу «Миротворца» за поездки в Крым

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Москва, 4 мая. Российский актер театра и кино Дмитрий Харатьян попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». В сообщении, опубликованном на скандальном ресурсе, уточняется, что эта мера связана с «незаконным пересечением актером границы Украины».

Причем посещал Крым без согласования с киевскими властями Харатьян неоднократно, начиная с марта 2014 года, сообщает Newinform.

Напомним, ранее в базу данных «Миротворца» попала Юлия Самойловой, которая должна была представить Россию на «Евровидении» в этом году, а также Сергей Шнуров, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Ирина Аллегрова и другие российские артисты.

