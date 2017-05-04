Кабмин предложил освободить от НДС продажу жизненно необходимых медизделий

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Москва, 4 мая. Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Государственную думу законопроекта, согласно которому предлагается освободить от налогов услуги по финансовой аренде важнейших и жизненно необходимых медицинских препаратов. Об этом в четверг сообщается на официальном сайте кабмина.

Для сопоставления критериев налогообложения законопроектом предлагается освободить от НДС осуществление передачи важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий, которые имеют все необходимые регистрационные удостоверения, по договорам лизинга с возможностью выкупа, сообщает «Парламентская газета».

Отмечается, что данный законопроект изучили и ратифицировали на заседании кабмина.