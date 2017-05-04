Ирак: частную военную компанию из США обвинили торговле людьми и контрабанде водки

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Вашингтон, 4 мая. Расследование, проведенное в Ираке, привлекло внимание к действовавшей на Ближнем Востоке по контракту с правительством США частной военной компании Sallyport Global, которую наняли, чтобы «охранять американский контингент на местах его дислокации». Как оказалось, сотрудники компании оказывали многочисленные дополнительные услуги американским военным, не останавливаясь перед нормами морали или закона.

Так, стало известно, что сотрудники Sallyport Global, охранявшие базу ВВС США под Багдадом, наладили поставки женщин и алкоголя американским пилотам, которые испытывали с этим сложности, ведь в мусульманском Ираке затруднительно найти проституток или водку. Об этом стало известно в ходе расследования, проведенного сотрудниками этой частной военной компании — расследования, результаты которого им запрещено было разглашать.

«Их обвиняли в проституции, торговле людьми, в вовлечении в проституцию женщин. Но в Sallyport приняли решение о закрытии нашего расследования. Нам угрожали увольнением в случае, если мы продолжим копать», — рассказали Associated Press занимавшиеся расследованием сотрудники компании.

В ходе расследования вскрылось множество фактов контрабанды и нарушения законов, однако все эти материалы были похоронены руководством Sallyport Global, утверждают следователи, и не были переданы правительству. Самих же следователей уволили.