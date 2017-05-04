Студентка бурятского вуза родила в туалете, убила ребенка и впала в кому

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Улан-Удэ, 4 мая. Студентка одного из учебных заведений Бурятии подозревается в убийстве новорожденного ребенка. По версии следствия, она родила в туалете общежития, убила ребенка и впала в кому. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Предварительно установлено, что первокурсница одного из вузов закрылась в туалете общежития и родила. Примерно через час после этого вахтер во время обхода увидела кровь возле кабинки, в которой заперлась девушка. Внутри она обнаружила студентку без сознания от потери крови. Под девушкой находился мертвый новорожденный ребенок. Сейчас врачи борются за жизнь студентки, пытаясь вывести ее из комы.

«По предварительным медицинским данным, ребенок появился на свет живым, начал дышать, но затем был умерщвлен. Несовершеннолетняя приехала в Бурятию из Монголии осенью 2016 года для учебы, поступила на первый курс одного из учебных заведений и была устроена в его общежитие. Проживала в комнате со своими землячками, русский язык она не знала, в Бурятии ни с кем, кроме своих подруг из Монголии, не общалась. Соседки по комнате, преподаватели и другие работники учебного заведения о ее беременности не догадывались, так как внешние проявления были не заметны», — сообщили в региональном Следственном комитете.

Для выяснения точной причины смерти младенца назначена судебно-медицинская экспертиза.