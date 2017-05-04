Сирия сегодня: ВКС РФ уничтожают бензовозы ИГИЛ, гумпомощь для Алеппо

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Сирия, 4 апреля. Россия провела гуманитарные акции на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожают бензовозы террористов. В Астане прорабатывают меморандум о зонах снижения напряженности. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Гумпомощь для САР

Как передает «Газета.ru», российские военные Центра примирения сторон на территории САР провели шесть гуманитарных акций в провинции Алеппо, в ходе которых мирным жителям было выдано 1,8 тонны гуманитарной помощи. Сообщается, что гумакции в городе Алеппо прошли в районах Ханану, Квартал 3000, Аль-Шахба Аль-Кадим, Тамбуга, Тирабль-эль-Халек и Аль-Сальхин. Всего за сутки гумпомощь получили 1240 мирных жителей.

Кроме того, самолеты ВКС РФ при помощи парашютных платформ доставили 21 тонну продуктов питания в район города Дейр-Эз-Зор. Гуманитарная помощь была получена официальным Дамаском по линии Организации Объединенных Наций.

Напомним, Дейр-Эз-Зор уже три года находится в осадном положении. Боевики террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) периодически предпринимают попытки прорвать линию обороны правительственных войск.

Под контролем ВКС РФ

Заместитель директора департамента вызовов и угроз министерства иностранных дел РФ Дмитрий Феоктистов заявил, что российские ВКС с начала военной операции на сирийской территории ликвидировали более трех тысяч бензовозов незаконных вооруженных формирований и более 200 заводов по переработке и перекачке нефтепродуктов. Таким образом, ВКС РФ, уничтожая террористическую инфраструктур, борются с финансированием боевиков.

По словам Феоктистова, доходы «Исламского государства»* значительно упали. Это, отметил он, признают и западные партнеры России, а также генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. Если несколько лет назад доход боевиков составлял два миллиарда в год, то сейчас, по разным оценкам, это уже не более 200 миллионов долларов США.

Меморандум по Сирии

В столице Казахстана идет второй день международной встречи по урегулированию сирийского кризиса. Продолжается обсуждение инициативы Москвы по созданию четырех зон снижения напряженности в Сирии.

Планируется, что российский меморандум может быть подписан по итогам встречи в Астане. Кроме того, стороны переговорного процесса собираются согласовать, а также вынести на подписание еще ряд документов.

Отметим, что двусторонние консультации пройдут в четверг, 4 мая, в закрытом формате. Пресс-конференция и пленарное заседание состоятся во второй половине дня.

Напомним, участники переговорного процесса провели в Астане двусторонние встречи. Кроме этого, специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура и американский делегация встретились с делегацией вооруженной оппозиции. Также прошла трехсторонняя встреча представителей стран-гарантов Ирана, России и Турции.

* Организация запрещена на территории РФ.