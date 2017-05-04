В РФ завершены 12 проектов создания новейшего оружия в рамках майских указов Путина

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Москва, 4 мая. В России завершили 12 проектов по созданию ключевых элементов вооружения, военной и специальной техники нового поколения.

Эти элементы станут основой отечественной системы вооружения на рубеже 2025-2030 годов, сообщили сегодня в пресс-службе правительства РФ, представляя результаты выполнения майских указов президента России Владимира Путина 2012 года.

Как уточняется в сообщении на сайте кабмина, 7 апреля Фонд перспективных исследований (ФПИ) добрил 75 проектов, 12 из них завершены, по 52-м заключены договоры на реализацию, а также уже получено 69 результатов интеллектуальной деятельности.

