Оренбуржец отсудил у дилеров Opel более 500 тысяч рублей

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Оренбург, 4 мая. Дилерский центр по продаже автомобилей марки Opel заплатит владельцу более полумиллиона рублей. Такое решение вынес центральный районный суд, встав на сторону истца, сообщают местные СМИ.

Мужчина приобрел машину три года назад за 700 тысяч рублей. Два года новый Opel исправно работал, а потом отказал двигатель. Владелец обратился в автосалон в надежде на помощь. Он потребовал отремонтировать авто или заменить его. На что получил отказ.

Следующим шагом мужчины было обращение к независимым экспертам, которые подтвердили, что поломка возникла в связи с производственным браком, а не в следствии ненадлежащей эксплуатации, как уверяли дилеры. Суд обязал ответчика оплатить истцу убытки, которые составили 327142 рубля и еще 10 тысяч за расходы на проведение экспертизы и 10 тысяч — за услуги адвоката. Кроме того, автосалону назначен штраф в размере 162571 рубль.

Решение суда еще не успело вступить в законную силу, поэтому дилеры могут оспорить его.