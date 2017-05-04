Конгресс США запретил Киеву подкармливать радикалов из «Азова»

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Москва, 4 мая. Законопроект, предусматривающий запрет на использование выделенных Киеву средств для поддержания националистического батальона «Азов», был принят нижней палатой конгресса США.

Как говорится в документе, предоставляемые в рамках данного законопроекта средства не могут быть использованы для предоставления оружия, подготовки и любой другой поддержки «Азова».

Кроме того, Вашингтон может потратить 150 миллионов долларов в качестве помощи Киеву до конца сентября 2017. Средства пойдут на поддержку сил национальной безопасности, разведывательной деятельности, на предоставление летального оружия и экипировки, а также на проведение подготовки кадров.

При этом законопроект включает в себя пункт, согласно которому заключать соглашения и сделки с российской государственной компанией «Рособоронэкспорт» теперь запрещено, передает RT.

Напомним, ранее сообщалось, что США планируют сократить финансовую помощь Украине почти на 70% в 2018 году.