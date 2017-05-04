Ари ответил на «истерию» Павлюченко после драки в финале Кубка России

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Москва, 4 апреля. Нападающий «Локомотива» Ари прокомментировал скандальную драку в финале Кубка России между «железнодорожниками» и игроками «Урала», а также отреагировал на гневную речь Романа Павлюченко в его адрес.

Матч на сочинском стадионе «Фишт» запомнился не только победой московского клуба, но и массовой дракой с участием футболистов с обеих сторон. В итоге удаления получили игроки «Локомотива» Ари и Джефферсон Фарфан, а также футболисты «Урала» Артем Фидлер и Эдгар Манучарян.

«Игрок «Урала» Фидлер и наш Мануэль Фернандеш были на эмоциях, на взводе. Они начали о чем-то спорить, завязалась потасовка, подбежал Фарфан, и мы начали разнимать их. Затем неожиданно прилетел удар Фарфану», — поделился своей версией произошедшего Ари.

Бразильский футболист добавил, что «на эмоциях начал защищать товарища». Также он прокомментировал предложение игрока «Урала» Павлюченко дисквалифицировать его на 15 матчей или отправить на родину. По мнению Ари, Павлюченко был сторонним наблюдателем драки и потом давал интервью на эмоциях. «Вот в истерии и высказался в интервью. Ничего, такое бывает», — добавил он в интервью газете «Известия».

Добавим, президент «Урала» Григорий Иванов заступился за Павлюченко, грубо высказавшегося в адрес Ари. По мнению Иванова, нападающий екатеринбургского клуба был вправе говорить все, что захочет, потому что живет в свободной стране.