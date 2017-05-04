Эксперт объяснил, почему администрации Трампа не нужны провокации в Киеве на 9 Мая

В закладки

Скопировать

Москва, 4 мая. Директор фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов полагает, что украинские радикалы попытаются совершить какие-то провокации и испортить праздник 9 Мая в украинской столице и других городах.

Он отметил, что Вашингтон держит украинское руководство «на голодном пайке», ввиду этого всевозможные акции гражданского неподчинения на Украине, реальные или специально разыгранные, не изменят позицию американских властей по данному вопросу в положительную для Киева сторону.

По мнению политолога, вероятно, если будет установлено, что «пророссийские акции» инсценированы, это станет своего рода раздражителем для американских чиновников, которые непосредственно отвечают за украинское направление.

«Судя по всему, для Белого дома сейчас приоритетом является ситуация в Северной Корее и в Сирии», — передает слова Анпилогова «Свободная пресса».

Кроме того, эксперт считает, что обострение в Киеве главе США и его администрации на сегодняшний день совершенно ни к чему.