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Происшествия
ФСБ сообщила о задержании сторонника ИГ в Магадане

ФСБ сообщила о задержании сторонника ИГ в Магадане

9:37  4 Мая 2017
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ФСБ сообщила о задержании сторонника ИГ в Магадане
Магадан, 4 мая. Предполагаемый сторонник террористической группировки «Исламское государство» задержан в Магаданской области. Сообщение об этом распространила пресс-служба ФСБ России.

В сообщении ведомства уточняется, что задержанный является жителем Магадана. Мужчина был задержан при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Следственным отделением управления возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению обстоятельств совершенного преступления.

Напомним, террористическая группировка ИГ* запрещена в России по решению Верховного суда РФ.
 

* Организация запрещена на территории РФ.

Ярослава Замысловатова
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