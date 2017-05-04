Власти США предлагают запретить американцам добывать нефть в России

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Вашингтон, 4 мая. Известная своей антироссийской линией конгрессмен от Демократической партии США Максин Уотерс предложила Конгрессу США на рассмотрение законопроект, согласно которому гражданам США запрещается участвовать в каких-либо проектах, касающихся добычи нефти на территории Российской Федерации. По мнению экспертов, законопроект должен ударить по позициям госсекретаря США Рекса Тиллерсона и другим республиканцам, которые участвуют в совместном нефтяном бизнесе с РФ.

Одним из важным пунктов предложенного Уотерс законопроекта является запрет на глубокое бурение на территории арктического шельфа или из сланцевых пластов, «если результатом может стать добыча нефти на территории Российской Федерации или в контролируемых ей морских районах».

Как отмечают эксперты, опрошенные RT, такие меры станут серьезным ударом для любых попыток американских компаний поучаствовать в разработке арктического шельфа РФ, окончательно заблокировав сотрудничество между ExxonMobil и «Роснефтью».