Tesla бьет рекорды: объемы поставок и выручка увеличены до небывалых размеров

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Вашингтон, 4 мая. Американская компания заявила о достижении своего собственного рекорда по объему поставок автомобилей. В отчете, составленном по итогам первого квартала текущего года, фигурируют данные о 25 051 автомобиле, сошедшем с конвейера за прошедшие три месяца, что на 64% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Такая динамика позволяет предполагать, что к концу полугодия количество новых машин Tesla достигнет 50 тысяч.

Еще одно достижение компании — увеличение выручки до 2,7 млрд долларов. В прошлом году эта цифра была почти в 2,5 раза меньше, свидетельствуют отчетные данные.