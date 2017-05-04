ДНР: пригород Ясиноватой попал под обстрел ВСУ

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Донецк, 4 мая. Населенный пункт Спартак в пригороде Ясиноватой попал под обстрел со стороны украинской армии. По словам представителя горадминистрации, повреждения получила одна постройка.

«Всего попаданий по жилому сектору было зафиксировано около четырех, информация о пострадавших пока не поступала», — рассказал представитель.

Ранее в оборонном ведомстве Луганской народной республики рассказали о новых нарушениях договоренностей о соблюдении режима тишины со стороны украинских силовиков.

В начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей объявили о создании народных республик. После референдума в мае ДНР и ЛНР провозгласили себя независимыми от Украины. Киев в ответ начал вооруженную операцию против жителей регионов, которая не прекращается по сей день.