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Происшествия
Мужчина разбился насмерть, упав с 9-го этажа в Петербурге

Мужчина разбился насмерть, упав с 9-го этажа в Петербурге

9:29  4 Мая 2017
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Мужчина разбился насмерть, упав с 9-го этажа в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 мая. Неизвестный мужчина погиб, выпав из окна 9-го этажа в центре Петербурга. Об этом сообщает УМВД России по Невскому району.

Как стало известно ФАН, в прошедшую среду в 16.51 от очевидца Ивана А. поступило сообщение о падении человека с высоты. В ходе работы на месте происшествия было установлено, что погибший мужчина был без документов, его личность в настоящее время пытаются установить.

По имеющимся данным, мужчина упал с окна лестничного пролета на 9-м этаже.

В настоящее время выясняются все обстоятельства и детали произошедшего. 

#петербург #смерть #падение #мужчина
Дана Балан
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