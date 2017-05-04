Мужчина изнасиловал шестилетнего мальчика на Сахалине

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Холмск (Сахалинская область), 4 мая. Жителя Холмска подозревают в мужеложстве с маленьким мальчиком. Жертвой стал шестилетний ребенок, уголовное дело против его обидчика возбуждено по статье «Мужеложство, насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

По версии следствия, в апреле подозреваемый оказался рядом с ранее знакомым мальчиком. Понимая, что в силу возраста ребенок сопротивляться ему не будет, он совершил в отношении мальчика насильственные действия сексуального характера.

«Фигурантом дела оказался ранее судимый 27-летний житель Холмского района. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, расследование продолжается», — сообщили в СУ СК по Сахалинской области.