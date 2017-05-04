Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Двух человек зарезали в массовой драке в Татарстане

Двух человек зарезали в массовой драке в Татарстане

11:10  4 Мая 2017
276

Двух человек зарезали в массовой драке в Татарстане

Казань, 4 мая. Обстоятельства массовой драки, жертвами которой стали два человека, выясняет полиция Татарстана. Инцидент произошел в городе в Нижнекамске.

По данным источника в правоохранительных органах, о вооруженном конфликте на улице Строителей стражам порядка сообщили очевидцы. Участниками побоища минувшей ночью стали несколько человек.

В настоящее время установлено, что трое из них получили ножевые ранения. Двое из них скончались, еще один пострадавший сейчас находится в больнице, уточнил собеседник телеканала Life.
 

Ярослава Замысловатова
Комментарии
Новости партнеров