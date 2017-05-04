Двух человек зарезали в массовой драке в Татарстане

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Казань, 4 мая. Обстоятельства массовой драки, жертвами которой стали два человека, выясняет полиция Татарстана. Инцидент произошел в городе в Нижнекамске.

По данным источника в правоохранительных органах, о вооруженном конфликте на улице Строителей стражам порядка сообщили очевидцы. Участниками побоища минувшей ночью стали несколько человек.

В настоящее время установлено, что трое из них получили ножевые ранения. Двое из них скончались, еще один пострадавший сейчас находится в больнице, уточнил собеседник телеканала Life.

