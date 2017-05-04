Жителя Ставрополья отправили в колонию за кражу пиявок на миллион рублей

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Ставрополь, 4 мая. В Ставропольском крае вынесли приговор мужчинам, укравшим 40 тыс. медицинских пиявок на общую сумму 1,08 млн рублей. Один из злоумышленников приговорен к трем годам колонии, его сообщник — к четырем годам условно.

Как сообщает пресс-служба Ставропольского краевого суда, ночью воры проникли в помещение и опустошили 86 ведер, в которых находились медицинские пиявки. Добычей они распорядились по своему усмотрению.

Свою вину подсудимые признали. В итоге одного из них приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, второго — к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года, передает «Свободная пресса».