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Политика
Интерпол снял с розыска экс-главу администрации Януковича

Интерпол снял с розыска экс-главу администрации Януковича

9:30  4 Мая 2017
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Интерпол снял с розыска экс-главу администрации Януковича

Лион (Франция), 4 мая. Международная организация уголовной полиции (Интерпол) сняла с розыска экс-главу администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрея Клюева. Об этом сообщает пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

Как отметил представитель украинского ведомства, такое решение Комиссия Интерпола по контролю за файлами приняла на прошедшей 99-й сессии.

Напомним, накануне Интерпол официально подтвердил, что снял с розыска четвертого президента Украины Виктора Януковича. Также ведомство приняло решение убрать из базы данных всю информацию о сыне Януковича Александре.

Киевские власти заявили, что собираются обжаловать данный вердикт. 

#украина #янукович #интерпол
Дана Балан
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