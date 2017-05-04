Криворожские шахтеры отказались подниматься на поверхность до повышения зарплат

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Кривой Рог, 4 мая. Шахтеры, работающие в четырех шахтах Криворожского железорудного комбината объявили, что останутся под землей до тех пор, пока не будут удовлетворены их требования о повышении оплаты труда. Как отметили в пресс-службе Независимого профсоюза горняков Украины, горняки продолжают выполнять свою работу и в перерывах проводят под землей собрания для выработки линии поведения в отношении руководства комбината и властей.

«Вся ночная смена шахт «Батькивщина», «Гвардия, «Терновская», «Кривбасшахтоуправление» и десять горняков шахты «Октябрьская» не выехали на поверхность. Шахтеры требуют повышения заработной платы», — сообщили в пресс-службе профсоюза горняков. К протестующим спустились и работники предыдущей смены.

Представители Независимого профсоюза горняков попросили о максимальной помощи протестующим «для защиты от давления на них власти, полиции и бандитских формирований, которые часто используются в таких ситуациях».