Задержанный в Польше россиянин из «Ночных волков» депортирован в Россию

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Варшава, 4 мая. Сотрудники пограничной охраны Польши конвоировали члена мотоклуба «Ночные волки» россиянина Николая Логинова до границы с Калининградской областью и передали российским пограничникам.

Как рассказал журналистам сам байкер, в 20.00 мск в городе Руда Шленска его посадили в автомобиль пограничников. В 05.00 мск он был доставлен в Багратионовск. По словам Логинова, ему аннулировали визу и запретили на пять лет въезд в «Шенген».

«Все прошло нормально, но ситуация неприятная», — добавил он.

Напомним, Логинов, участвовавший в ежегодном мотомарше «Дороги Победы», накануне был задержан в Польше. Польская полиция мотивировала задержание тем, что у Логинова якобы просрочена виза, аннулированная после предыдущего мотопробега.