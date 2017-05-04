Рухнувший кран насмерть придавил рабочего в Удмуртии

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Ижевск, 4 мая. Несчастным случаем закончилась попытка починить кран в поселке Ува республики Удмуртия. Конструкция опрокинулась на 57-летнего рабочего, который сразу же скончался.

ЧП произошло на территории ООО «Восток Ресурс» по улице Станционная. Местный житель ремонтировал кран козлового типа и из-за сильного ветра он опрокинулся.

«Находившийся в кабине крана потерпевший от полученных травм скончался на месте. Проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в региональном СК.

Следователь осмотрел место происшествия и назначил судебно-медицинскую экспертизу. Опрошены работники и руководство предприятия, а так же родственники погибшего. В ближайшее время будет изъята техническая документация, в том числе, по технике безопасности.