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Россия
Строители Крымского моста завершили строительство половины опор 

Строители Крымского моста завершили строительство половины опор 

9:02  4 Мая 2017
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Строители Крымского моста завершили строительство половины опор 

Симферополь, 4 мая. Половина опор моста через Керченский пролив, который должен соединить Крым с Краснодарским краем, уже сооружены, сообщает информационный центр «Крымский мост».

Как говорится в сообщении инфоцентра, на сегодняшний день строители завершили сооружение 50% опор моста. Выполнены все сухопутные опоры автодорожной части. Больше трех километров автодорожного моста уже перекрыто пролетами. 

Отмечается, что основная часть возведенных опор относится в автодорожной части моста, которую планируется ввести в строй на год раньше железнодорожной. 

Строители Крымского моста завершили строительство половины опор 

Крымский мост должен стать самым протяженным в России: длина составит 19 км. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

#крым #крымскиймост
Олеся Волкова
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