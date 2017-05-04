Строители Крымского моста завершили строительство половины опор 

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Симферополь, 4 мая. Половина опор моста через Керченский пролив, который должен соединить Крым с Краснодарским краем, уже сооружены, сообщает информационный центр «Крымский мост».

Как говорится в сообщении инфоцентра, на сегодняшний день строители завершили сооружение 50% опор моста. Выполнены все сухопутные опоры автодорожной части. Больше трех километров автодорожного моста уже перекрыто пролетами.

Отмечается, что основная часть возведенных опор относится в автодорожной части моста, которую планируется ввести в строй на год раньше железнодорожной.

Крымский мост должен стать самым протяженным в России: длина составит 19 км. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.